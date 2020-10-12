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Пересечь по воде границу между Уралом и Сибирью, пешком покорить каньон и подняться на высоту птичьего полета.

«Комсомолка посетила третий по величине город в Свердловской области — Каменск — Уральский
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Комсомолка проверила – в нашем регионе есть живописные места, и за впечатлениями не обязательно ехать за границу

Комсомолка проверила – в нашем регионе есть живописные места, и за впечатлениями не обязательно ехать за границу

Фото: Павел ФИЛИППОВ

Каменск-Уральский находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Этот город располагается на живописных берегах рек Исети и Каменки, на самом юге Свердловской области.

Именно сюда и отправилась экспедиция «Комсомолки», чтобы доказать – путешествия по родному краю могут быть увлекательными и запоминающимися. Прочитать наш репортаж о поездке можно здесь. И во всех местах нашего путешествия мы были онлайн, благодаря мобильному интернету МегаФона.

Комсомолка проверила – в нашем регионе есть живописные места, и за впечатлениями не обязательно ехать за границу. Все лучшее – рядом!