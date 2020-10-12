«Они нуждаются в реабилитации»: клинический психолог рассказала, как история с «девочкой из шкафа» может повлиять на сестру и брата малышки

В пятницу, 9 октября, ребенка госпитализировали в ОДКБ №1 на вертолете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области переживают из-за состояния пятимесячной девочки из Карпинска, которую мать прятала в шкафу и морила голодом. Сейчас малышка находится под присмотром врачей из Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Туда ее доставили на вертолете в пятницу вечером.

Медики отмечают, что малышка уже кушает лечебно-молочную смесь и играет с игрушками. Ее состояние стабильно. Саму же горе-мать сейчас поместили в психиатрический стационар. Однако остается открытым вопрос, как скажется случившееся на других ее детях. Помимо пятимесячной малышки, которую она не кормила, у женщины трехлетняя дочь и 13-летний сын, о которых она заботилась. О том, как произошедшее может повлиять на них, мы поговорили в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3FM) с клиническим психологом Наталья Куделькиной.

- Это жуткая история не только для маленькой девочки, она страшная и для двух других детей, которые есть, - говорит Наталья Куделькина. - Они проживали в квартире с мамой, которая еще одного ребенка держала в шкафу - это бесчеловечные условия, которые наносят серьезную травму. Эти дети нуждаются в серьезной психологической и врачебной реабилитации.

Добавим, что в этой ситуации разбираются сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

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