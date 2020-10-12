Житель Екатеринбурга стал лучшим водителем троллейбуса в России

Состязание проходило в Самаре с 7 по 9 октября. Фото: ЕМУП «Гортранс»

Теперь, если туристы спросят, чем славен Екатеринбург, можно смело отвечать – умелыми водителями троллейбусов. Это на днях доказал Сергей Мамаев из «Гортранса», который победил на XIX Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший водитель троллейбуса».

Всего в нем участвовали профессиональные водители из 32 городов России. От столицы Урала помимо Сергея Мамаева была также Елена Сафронова. Сам Сергей работает на троллейбусе с 2014 года. Каждый день он выезжает на маршрут из Октябрьского троллейбусного депо.

- Я благодарен за поддержку жене, отцу и другу, а также коллегам по работе, которые поддерживали меня на протяжении всего конкурса, звонили, переживали за меня, - приводит слова Сергея Мамаева ОТВ. - С победой! Екатеринбург – чемпион!

Кстати, в прошлом году на аналогичном конкурсе, который проводился среди водителей трамваев, также победил екатеринбуржец – Сергей Беляев.