В АО «Екатеринбурггаз» наградили лучших сотрудников

ПУ-3 Фото: предоставлено «Екатеринбурггаз»

В Производственном управлении-3 вручили почетные грамоты и благодарственные письма специалистам, которые отличились выдающимися профессиональными достижениями.

Почетной грамотой губернатора Свердловской области отмечен старший мастер службы домовых сетей ПУ-3 Кондратенко Игорь Васильевич. В «Екатеринбурггазе» он работает почти 25 лет, половину из них – в занимаемой ныне должности. Благодаря богатому опыту и профессионализму специалист пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, неоднократно получал положительные отзывы от потребителей компании.

Благодарственными письмами главы администрации Орджоникидзевского района за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищного коммунального хозяйства были награждены:

– старший мастер службы подземных сетей ПУ-3 Бурнашов Алексей Прокопьевич,

– начальник производственно-технического отдела ПУ-3 Ефимова Татьяна Викторовна,

– контролер по работе с потребителями ПУ-3 Кириллова Надежда Николаевна,

– техник по документации службы домовых сетей ПУ-3 Малюгина Наталья Анатольевна,

– слесарь службы подземных сетей ПУ-3 Уфимцев Алексей Валерьевич.

«От всей души поздравляю отличившихся сотрудников и благодарю вас за отличную работу. Вы – пример для всей компании», – отметил на торжественном вручении главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер.

Ранее почетной грамотой губернатора Свердловской области был награжден мастер аварийно-диспетчерской службы Центрального аварийно-диспетчерского управления Игорь Марков.