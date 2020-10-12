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В Екатеринбурге прививку от гриппа поставили более 500 тысяч человек

Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов подвел итоги шестой недели вакцинации.
Игорь Рогулев
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12 октября начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов подвел итоги шестой недели вакцинации. На данный момент прививку от гриппа поставили больше 452 000 взрослых и порядка 140 000 детей.

- Конечно, любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты, в мире нет ни одного лекарства без них. Вакцина нужна, и ее нужно ставить, - говорит Денис Демидов. – Думать нужно не о побочных последствиях, а о положительных, насколько сильно она поможет, а может даже и спасет жизнь тому, кто ее поставит. Об этом нужно думать в первую очередь.

Он также отметил, что многие медработники и сотрудники администрации уже привились и побочных эффектов не испытывают.

- Также почти вся администрация поставила прививку, я в том числе. При этом никаких проблем не испытал, - добавил он.

Глава управления здравоохранения отметил, в группе риска находится каждый, особенно люди пожилого возраста и те, у кого имеются хронические заболевания. А также, что в поликлиниках прививку можно поставить и по выходным.