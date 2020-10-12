В Екатеринбурге прививку от гриппа поставили более 500 тысяч человек

12 октября начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов подвел итоги шестой недели вакцинации. На данный момент прививку от гриппа поставили больше 452 000 взрослых и порядка 140 000 детей.

- Конечно, любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты, в мире нет ни одного лекарства без них. Вакцина нужна, и ее нужно ставить, - говорит Денис Демидов. – Думать нужно не о побочных последствиях, а о положительных, насколько сильно она поможет, а может даже и спасет жизнь тому, кто ее поставит. Об этом нужно думать в первую очередь.

Он также отметил, что многие медработники и сотрудники администрации уже привились и побочных эффектов не испытывают.

- Также почти вся администрация поставила прививку, я в том числе. При этом никаких проблем не испытал, - добавил он.

Глава управления здравоохранения отметил, в группе риска находится каждый, особенно люди пожилого возраста и те, у кого имеются хронические заболевания. А также, что в поликлиниках прививку можно поставить и по выходным.