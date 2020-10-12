От коронавируса в Свердловской области скончалось еще четыре человека

Архивный снимок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти количество смертей, вызванных пандемией коронавируса. Так, в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью рассказали о новых случаях гибели людей с COVID-19, выявленных за сутки.

- Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19, - уточняют в оперативном штабе. - Общее число случаев - 655.

Добавим, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 218 жителей Свердловской области. Всего с начала пандемии этот диагноз был поставлен 31 342 людям. Из них 23 202 уже выздоровели.