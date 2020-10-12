Прокуратура проверяет, почему в Екатеринбурге водитель автобуса высадил девятилетнюю школьницу вдалеке от ее остановки

Прокуратура организовала проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники надзорного ведомства заинтересовались ситуацией с девятилетней девочкой, которую водитель автобуса высадил в неположенном месте. О случившемся журналистам рассказали очевидцы.

- Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель автобуса маршрута № 054 не остановился на остановке «Дом культуры» в Екатеринбурге, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - В результате несовершеннолетний ребенок не смог выйти на необходимой остановке. Водитель автобуса остановился только на въезде в микрорайон Солнечный, по требованию одного из пассажиров, в неустановленном для высадки пассажиров месте, где вынуждена была выйти и девочка.

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, был ли в действительности такой инцидент, и что стало его причиной.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании, а также установлено соблюдается ли транспортной компанией путевой маршрут, - добавили в надзорном ведомстве.