Объявлена дата проведения Ural Music Camp в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 27 марта по 2 апреля 2021 года пройдёт Ural Music Camp. В рамках музыкального лагеря с исполнителями своим опытом будут делиться эксперты из Германии, Голландии, Австрии, Дании, Испании.

Как сообщили «Уральскому меридиану» организаторы, в следующем году лагерь ждет студентов на три направления: «Музыкальный бизнес», «Сонграйтинг» и «Музыкальная группа».

Подать заявки может каждый желающий из любой страны в возрасте до 35 лет. Прием пройдет с 12 октября по 12 декабря 2020 года. Обучение ведется на английском языке, участникам обеспечивается бесплатное проживание, питание.

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