Еще один свердловский депутат Госдумы заразился коронавирусом

О своем самочувствии Максим Иванов написал у себя на странице в Facebook. Фото: соцсети

Еще один депутат от Госдумы от Свердловской области заразился коронавирусом. Об этом Максим Иванов написал у себя на странице в Facebook.

- Получил положительный тест на коронавирус. Самоизолировался и начал лечение. Переношу болезнь пока в легкой форме. Из симптомов только потеря обоняния, - уточнил депутат.

Народный избранник рассказал, что сейчас работает в удаленном режиме. Завтра он планирует посмотреть заседание по видеосвязи.

Напомним, летом стало известно о том, что коронавирус подтвердился у депутата Дмитрия Ионина. Он стал первым депутатом Госдумы от Свердловской области с подтвержденным Covid-19. Позже он высказался о проблемах нашей медицины.

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