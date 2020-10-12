Уральцам, продавшим 10 килограмм наркотиков, дали 19 лет на двоих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче, что в Свердловской области, под суд отправили двух жителей Челябинской области, Ярослава Гунченко и Ирину Кафееву, которых обвиняют в сбыте наркотиков массой 10 килограмм.

Запрещенные вещества они хотели продавать по всей России. Для этого они специально прилетели в Новосибирск, нашли в тайнике наркотики, после чего перевезли их на машине в Свердловскую область. В Богдановиче их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.

- Подсудимые вину в совершенном преступлении признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, активно сотрудничали со следствием, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, Ярославу Гунечнко суд назначил 9 лет колонии строгого режима, а Ирине Кафеевой, с учетом не отбытого условного наказания по предыдущему приговору, - 10 лет колонии общего режима.