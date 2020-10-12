В Екатеринбурге поймали молодого парня с наркотиками

На парня завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские во время патрулирования улиц заметили на 9-м километре Московского тракта подозрительный автомобиль Daewoo Nexia. Остановив его, инспекторы ГИБДД заметили, что пассажир при виде их начал заметно нервничать. Во время досмотра у него нашли полимерный пакетик с наркотиками.

На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции №8.

- Задержанного доставили в территориальный ОВД для разбирательств и установления личности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Им оказался 21-летний безработный и ранее не судимый житель Пермского края.

Исследование показало, что в свертке находился «мефедрон» весом 0,90 граммов. На молодого человека завели уголовное дело.