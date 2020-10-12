Парламент ЯНАО объявляет открытый фотоконкурс «Ямал – мой национальный проект»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО

10 декабря 2020 года все жители Ямала отметят большой и значимый для региона праздник – 90 лет со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

В рамках подготовки к юбилею парламент округа объявляет открытый региональный фотоконкурс «Ямал – мой национальный проект». Главной целью конкурса парламентарии называют привлечение жителей к активному участию в реализации национальных проектов на территории автономного округа.

Спикер парламента Сергей Ямкин отметил: «Уверенное движение вперед, сплочённость и патриотизм – качества, которые объединяют всех нас. Убежден, участники поделятся интересными фотографиями, иллюстрирующими яркую и насыщенную жизнь нашего региона. Приглашаю всех неравнодушных и активных жителей и гостей округа принять участие в фотоконкурсе».

Участвовать в конкурсе смогут все желающие в возрасте от 14 лет.

Конкурсантам предлагается представить свои работы по трем номинациям: «Социальная активность», «Экологический туризм» и «Молодые профессионалы», предполагающие создание снимков в разных жанрах. В номинации «Социальная активность» работы должны освещать общественную деятельность населения; «Экологический туризм» – показывать природу и достопримечательности Ямала, самобытность коренных народов Севера; номинация «Молодые профессионалы» - это портреты и репортажные фото о жителях северного края, их характерах и профессиях, об участниках чемпионата «Ворлдскиллс» и национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Главное требование к конкурсным работам – они должны быть созданы исключительно на территории ЯНАО в 2015 – 2020 гг.

Фотографии принимаются с 01 октября по 15 ноября 2020 года. Итоги конкурса будут подведены до 01 декабря 2020 года.

Победители получат денежные премии, все участники будут награждены дипломами Законодательного Собрания округа. Подробнее можно прочитать здесь.