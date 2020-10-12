«Девочка стала заикаться»: в Екатеринбурге на молодую маму с дочкой напал мужчина с ножом

В Екатеринбурге на молодую маму с дочкой напал мужчина с ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 11 октября, в Екатеринбурге в районе улицы Старых Большевиков произошел несчастный случай. На молодую маму с девятилетней дочкой напал мужчина. Как рассказывают очевидцы произошедшего в сообществе «Инцидент Екатеринбург», он несколько раз ударил женщину ножом.

Из-за кровопотери она потеряла сознание, а ее дочка, которая стала свидетелем произошедшего, начала заикаться. Прохожие тут же вызвали скорую помощь, прибывшие медики оперативно оказали пострадавшим медпомощь.

Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Оказалось, что нападавший – муж женщины. Его быстро поймали.

- Сообщение о нанесении телесных повреждений женщине по адресу Старых Большевиков, 75 поступило сегодня в отдел полиции № 14. По подозрению в данном противоправном деянии задержан супруг пострадавшей, - рассказали нам в ведомстве. – Женщине оказана медицинская помощь, госпитализация ей не понадобилась. По факту инцидента проводится проверка.

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