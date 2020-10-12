В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала пенсионерка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге минувшим днем, 11 октября, и окна многоэтажки на улице Высоцкого выпала пожилая женщина. Она погибла на месте. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

- Сейчас по данному факту проводится проверка следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга. Предварительно, не криминал. Женщине примерно 65-70 лет, - рассказали в ведомстве.

Накануне мы писали про 13-летнюю девочку, которая выпрыгнула из окна. Она, к счастью, выжила. Сейчас она в больнице. О ней мы рассказывали здесь.