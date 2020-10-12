Не мог пошевелиться: в Екатеринбурге спасли котика, застрявшего в щели между стенами

Невооруженным глазом кота было почти невозможно разглядеть. Фото: Евгений Зенков

Минувшим вечером, 12 октября, волонтеру из Екатеринбурга Евгению Зенкову позвонили и попросили срочно приехать на Мичурина, 210. Там в подвале застрял кот – он сбежал от хозяев и попал в узкий проем между бетонными стенами. Из-за этого он не мог двигаться.

- Невооруженным глазом разглядеть что-либо в щели было почти невозможно, тем более, что находиться нужно было в узком закутке в очень неудобной позе, - рассказал Евгений. – К счастью, эндоскоп для вентиляционных каналов был в рюкзаке.

На конец удочки спасатель закрепил камеру, с помощью которой можно было разглядеть кота. Он сидел на расстоянии около трех метров от выхода из щели. Отыскав беглеца, Евгений направил к нему вторую удочку, с хватательной петлей на конце.

- Следующие два часа шли попытки захватить кота петлей под контролем камеры, но это никак не удавалось. Тем не менее, все эти манипуляции с удочкой рядом с котом не остались бесполезными – мы увидели, что он начал задом отползать к выходу из щели, - рассказал Евгений.

В итоге, еще несколько попыток – и кот оказался на таком расстоянии, что его уже можно было достать руками. Спасенное животное отдали хозяину.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru