Тепло еще немного задержится: погода в Екатеринбурге на начало недели

Столбики термометров поднимутся до +15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало недели в Екатеринбурге будет теплым, так что не спешите надевать пуховики и варежки. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.

В понедельник, 12 октября, столбики термометров поднимутся до +13…+15. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.

Во вторник, 13 октября, воздух прогреется до +12…+14. Будет все также облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.

В среду, 14 октября, температура останется на прежнем уровне – до +15. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 4-9 м/сек, днем с порывами до 14 м/сек.