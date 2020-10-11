На Сибирском тракте водитель Honda сбил школьника

Мальчика доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

На 21-м километре Сибирского тракта водитель Honda Accord сбил 12-летнего мальчика. В ГИБДД отмечают, что ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. С травмами его доставили в больницу.

- Водитель пояснил, что во время движения неожиданно из-за стоящих слева перед светофором автомашин выбежал мальчик, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - сообщают в городском управлении ГИБДД.

КСТАТИ

С наступлением нового учебного года Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к родителям с просьбой уделить повышенное внимание безопасности детей. Постоянно объяснять им правила безопасного поведения при переходе проезжей части дороги, о необходимости использовать световозвращающих элементов на одежде, что особенно важно в осенний период, а также контролировать досуг детей внеурочное время.