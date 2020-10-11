За ночь в Екатеринбурге сгорели три автомобиля

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ночь на 11 октября в Екатеринбурге пожарным пришлось тушить сразу три автомобиля. Сначала на улице Громова сгорел Nissan Sunny. А уже через час машина МЧС понадобилась на улице Начдива Васильева, где огонь уничтожил две отечественные легковушки.

- На площади 4 квадратных метров сгорели два автомобиля: «ВАЗ 3110» и «ВАЗ 2114». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - отметили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

СОВЕТ АВТОМОБИЛИСТАМ

Каждая машина должна иметь первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой или пустую, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя.

Автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений. Не производить сварочные и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном баке.