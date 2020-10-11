Как горе-мамаша из Карпинска может избежать наказания: объясняет адвокат

Юлия не смогла объяснить полиции свою жестокость. Фото: Vk.com

Единственным шансом избежать наказания за истязание дочки для жительницы Карпинска Юлии Зыковой является заключение о ее невменяемости. В течение месяца специалисты будут наблюдать за горе-мамашей, которая прятала малышку Полину в шкафу.

- Если человек вменяемый – он подлежит уголовной ответственности. Если нет – мерам принудительного характера. Вопрос о вменяемости женщины будет подниматься, потому что ситуация из ряда вон выходящая. Специалистам нужно будет установить, есть ли у нее психологические отклонения. Если да, то могли ли они повлиять на ее поведение. Экспертиза делается в течение месяца в рамках нахождения в стационаре, - объяснил «Комсомолке» адвокат Андрей Володин.

Напомним, что на Юлию Зыкову завели уголовное дело по статье «Истязание». Но его могут переквалифицировать на более тяжкую – «Покушение на убийство».

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