Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении трех KIA Rio и Hyundai Solaris

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге поймали серийного автовора, который угнал три легковушки KIA Rio и один Hyundai Solaris. Любителем корейского автопрома оказался 45-летний житель уральской столицы. Для угона он использовал специальное устройство для взлома сигнализаций и подавления сигнала GPS.

При обыске в его гараже удалось найти и номера машин, а также личные вещи владельцев.

- Похищенные авто обвиняемый перегонял в гараж-отстойник и впоследствии сбывал. Общий ущерб гражданам от противоправных действий составил порядка 2,2 миллиона рублей, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Уголовное дело направлено в суд, угонщику грозит до 6 лет лишения свободы.