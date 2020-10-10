Ural Music Night открывает набор волонтеров

В этом году на "Ночи музыки" трудились 300 волонтеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 сентября в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», он же Ural Music Night. Одно из самых известных мероприятий Урала, несмотря на пандемию коронавируса, собрал в городе 170 тысяч человек. Недавно организаторы «Ночи музыки» подвели итоги волонтерской программы Ural Music Volunteer Crew, а также начали подготовку к новому набору.

- Новый набор начнется 26 октября, после чего мы запустим волонтерский интенсив по четырем направлениям – координаторы, копирайтеры, переводчики и фотографы, - сообщила координатор проекта Анна Негрей.

В этом году проводить Ural Music Night помогали 300 волонтеров разного возраста и сфер деятельности. Все они прошли специальный курс, куда вошли лекции и мастер-классы. Многие мероприятия пришлось проводить в режиме онлайн из-за короновируса. В тренингах принимали участие музыканты, работники СМИ, фотографы.