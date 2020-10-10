Глава свердловского Минздрава лично проконтролирует лечение малышки из Карпинска

Девочку вертолетом доставили в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне из Карпинска вертолетом доставили в Екатеринбург пятимесячную малышку, которую горе-мать полгода держала в шкафу на одной воде. Девочку срочно направили в реанимацию ОДКБ №1. На утро 10 октября ее состояние стабильное, угрозы жизни нет. Сейчас ей занимаются медики.

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов взял под личный контроль процесс лечения.

- Состояние девочки стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться, - передает слова министра пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Напомним, накануне мы собирали всю информацию по малышке. Ее можно почитать здесь.

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