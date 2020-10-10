От коронавируса умерли еще шесть уральцев

Всего в регионе 646 смертей от коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего их в регионе с начала пандемии уже 646. Кроме того, в сегодняшней сводке очередной рост – 198 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+109).

На сегодняшний день состояние 138 пациентов оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимации, в том числе 68 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 616 – в состоянии средней тяжести.

К тому же, за сутки из больниц выписали 140 человек. Всего медикам удалось вылечить 22906 уральцев.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 30915 человек.