На Урале сбили девочку, которая переходила дорогу по «зебре»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Реже, что в Свердловской области, минувшим вечером, 9 октября, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка. По предварительным данным, она переходила дорогу по пешеходному переходу, как ее сбил водитель на Opel. Подросток получила гематому лба и была госпитализирована в Режевскую ЦРБ.

- 49-летний водитель иномарки пояснил инспекторам, что не заметил пешехода на «зебре». Девушка переходила дорогу в компании друзей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Светоотражающие элементы на одежде пешеходов отсутствовали.

Оказалось, что водитель уже неоднократно нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности. Во время аварии он был трезв, это подтвердило освидетельствование. Точные причины ДТП будут выяснения в ходе дознания.