В мэрии Екатеринбурга ответили на заявления Гильдии строителей Урала

Власти не собираются разрывать отношения с застройщиками и предпринимателями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга ответили на совместное заявление Гильдии строителей Урала и СОСПП о разрыве отношений. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

- Администрация Екатеринбурга из диалога не выходит, в любом случае будет взаимодействовать и продолжать переговоры со всеми представителями строительной отрасли, и в первую очередь руководствуется комфортом и интересами горожан, - заявили в мэрии.

По их словам, СОСПП и «Гильдия строителей Урала» - не единственные организации в сфере строительства.

Напомним, в своем совместном заявлении застройщики и предприниматели сообщили, что «отзывают полномочия всех своих представителей в совещательных органах, созданных совместно с администрацией города». Конфликт начался после того, как депутаты Гордумы отклонили новую редакцию Правил землепользования и застройки Екатеринбурга.