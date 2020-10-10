«Думал, что успеет проскочить»: в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадал ребенок

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе улицы Старых Большевиков, произошло серьезное ДТП с участием сразу четырех автомобилей. В аварии пострадал маленький мальчик. По предварительным данным, водитель машины Toyota во время поворота налево не уступил дорогу проезжавшей по встречке BMW. От удара первую иномарку отбросило на припаркованные «ВАЗ-21010» и Ford.

В результате, пострадал девятилетний пассажир Toyota. С переломом теменной кости его доставили в детскую больницу. Мальчик сидел в автокресле на пассажирском сидении и был пристегнут ремнем. Это и уберегло его от более серьезных травм.

- Машиной Toyota управлял 50-летний мужчина, стаж вождения которого – 27 лет. он рассказал, что на перекрестке поворачивал налево, видел, что по встречке едет машина, но подумал, что она далеко, и он успеет проскочить, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем BMW сидел 20-летний парень, стаж вождения которого всего два года. он рассказал, что попытался срочно уйти от столкновения, но не успел.

Причина ДТП будет установлена в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз просит всех участников движения соблюдать ПДД.

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