Перевозили в специальном инкубаторе: в Екатеринбург на вертолете доставили малышку, истощенную голодом

Вертолет с девочкой приземлился в Екатеринбурге в восемь часов вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр медицины катастроф доставил на вертолете в ОДКБ №1 пятимесячную малышку, истощенную голодом матерью в Карпинске. Девочку привезли из Краснотурьинска, куда ее госпитализировали ранее. Весь перелет - около двух часов, ребенок находился в специальном транспортном инкубаторе с подключеным перфузором (прибор, который позволяет внутривенно вводить лекарственные препараты - Прим. Ред.). С вертолета малышку перенесли на руках до машины реанимации, которая доставила ее в больницу, где медики начали ее обследование.

Девочку после перелета передали в машину реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Состояние ребенка стабильное, без ухудшений. Транспортировку девочка перенесла хорошо. Весь перелет она спала, - рассказал анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Барсуков Игорь.

Девочку сразу положили в реанимацию. Она в сознании - реагирует на осмотр, шевелит ручками, ножками и плачет. Как рассказала врач-реаниматолог Детской областной больницы №1 Алина Панишева, девочка находится в крайне тяжелом состоянии - у малышки выраженная кахексия 3 степени (крайнее истощение организма – Прим. Ред.). Сейчас ее вес всего 3100 граммов. Ее состоянием занимаются врачи реаниматологи.

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