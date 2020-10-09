В ОДКБ №1 рассказали о состоянии девочки из Карпинска, истощенной голодом

Пятимесячную девочку, которую держала в шкафу и морила голодом собственная мать, сегодня вечером привезли из Карпинска в Екатеринбург на вертолете. В областную детскую клиническую больницу малышку госпитализировали из больницы Краснотурьинска. Ребенка перевозили в специальном инкубаторе.

- Состояние девочки стабильное. Весь перелет она спала, - рассказал анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Барсуков Игорь.

Напомним, что истощенного ребенка обнаружили в шкафу у женщины ее подруги. Они сообщили о малышке в полицию. Сейчас Юлия - мама девочки находится на обследовании в психиатрической больнице. На нее уже завели уголовное дело по статье «Истязание» и «Неисполнение родительских обязанностей». При этом СКР может переквалифицировать статью на более тяжкую – «Покушение на убийство».

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