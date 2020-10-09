Кольцово станет региональным хабом авиакомпании Red Wings

Фото: пресс-служба Кольцово

Авиакомпания Red Wings запускает масштабный проект по созданию регионального хаба в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, с сегодняшнего дня авиаперевозчик начинает выполнять полеты на самолетах Sukhoi Superjet 100 по шести новым маршрутам.

- Таким образом, количество региональных направлений полетов авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга достигло девяти, а у пассажиров появилась дополнительная возможность путешествовать из европейской части России в Западную Сибирь транзитом через аэропорт Кольцово.

Региональные рейсы из Екатеринбурга Red Wings выполняет с середины сентября, ранее в ее маршрутной сети было три направления - Волгоград, Нижний Новгород и Саратов. По словам генерального директора авиакомпании Евгения Ключарева, в следующем году Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25.

Генеральный директору УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский подчеркнул, что аэропорт Кольцово поддерживает авиакомпании, способствующие повышению доступности авиатранспорта.

- Кольцово сегодня является лидером аэропортовой отрасли России, он развивается как уральский хаб и обладает всей необходимой для этого инфраструктурой. В Екатеринбурге создана обширная маршрутная сеть, сильно развиты магистральные российские и международные направления. Мы рассчитываем, что авиакомпания Red Wings сможет не только усилить региональный сегмент перевозок в Кольцово, но и связать многочисленные маршруты между собой, обеспечив удобный трансфер для пассажиров из разных регионов России, - рассказал Евгений Чудновский.