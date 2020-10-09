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В Свердловской области из-за коронавируса на дистант отправили 386 классов

Всего дома обучаются 432 класса из разных школ региона
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Дети 432 классов из школ по всей области учатся дома

Дети 432 классов из школ по всей области учатся дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за коронавируса на дистант отправили 386 классов. Об этом свидетельствуют информация предоставленная региональным оперштабом. Всего на домашнее обучение на Среднем Урале перевели 432 класса. Также уточняется, что 43 из них закрыты на карантин по причине гриппа и ОРВИ.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе нет ни одной школы, которую бы закрыли из-за коронавируса. Вчера, 9 октября оперштаб призвал родителей Свердловской области не верить сообщениям рассылаемым в мессенджерах, с тревожной новостью о скором переводе школ на дистант.

По официальной информации, департамент образования Екатеринбурга не издавал приказов о переводе школ, вузов и детсадов на «удаленку». Такое решение принимается в соответствии с эпидситуацией.

Коронавирус на Урале