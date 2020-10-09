В Краснотурьинске ребенок упал в канализационный колодец

Прохожие, которые видели, как мальчик упал в коллектор вызвали скорую и МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске восьмилетний мальчик, возвращаясь из школы, упал в канализационный колодец. По данным прокуратуры инцидент произошел сегодня, 9 октября в 11:30 утра на улице Металлургов. Мальчик мог не заметить коллектор, так как тот был закрыт деревянным щитом.

- Накануне, 8 октября 2020 года, сотрудниками МУП «Управление коммунального хозяйства» проводились работы по чистке коллектора. В связи с кражей люка отверстие коллектора закрыто деревянным щитом. В настоящее время отверстие коллектора закрыто бетонной крышкой, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Очевидцы сразу вызвали спасателей МЧС и скорую помощь. Ребенка достали из колодца. К счастью никаких травм он не получил. Прокуратура уже организовала проверку. Специалисты установят причину случившегося.

- Организована прокурорская проверка на предмет соблюдения правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, - добавили в ведомстве.