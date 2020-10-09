Гильдия строителей Урала и Свердловский союз промышленников и предпринимателей решили прекратить диалог с администрацией Екатеринбурга

Гильдия строителей Урала и строительный комитет Свердловского союза промышленников и предпринимателей выступили с совместным заявлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 октября, Гильдия строителей Урала и строительный комитет Свердловского союза промышленников и предпринимателей выступили с совместным заявлением. В нем они отметили, что в течение двух последних лет в Екатеринбурге ухудшались условия для деятельности предпринимателей в сфере капитального строительства.

«Необоснованное затягивание сроков рассмотрения документов; создание дополнительных административных барьеров; систематические попытки переложить на бизнес выполнение муниципальных функций; использование инструмента согласования архитектурно-градостроительных решений как способ давления на застройщиков, - перечисляют авторы совместного заявления. - Все эти обстоятельства многократно подтверждены актами прокурорского реагирования, решениями судов и антимонопольной службы».

В Гильдии строителей Урала и Союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что профессиональное сообщество систематически предлагало инициативы и предпринимало усилия, чтобы разъяснить недопустимость сложившейся ситуации.

«Основным инструментом этих усилий до настоящего времени являлся диалог с должностными лицами администрации Екатеринбурга в составе различных комитетов, комиссий, советов и т.п., - отмечается в заявлении. - К сожалению, мы вынуждены признать имитационный характер встречных усилий со стороны муниципалитета. За указанный период не произошло сколько-нибудь значимых улучшений».

Подобное, по словам авторов заявления, ведет к снижению доступности жилья для горожан. Также страдает городская экономика и среда.

«В данной ситуации, совместным решением уполномоченных коллегиальных органов, мы заявляем о нецелесообразности продолжения диалога с администрацией города Екатеринбурга по вопросам архитектурноградостроительной деятельности и оптимизации регуляторной среды в сфере капитального строительства, - сообщается в заявлении. - В связи с этим Гильдия и строительный комитет отзывают полномочия всех своих представителей в постоянных, а равно временных коллегиальных совещательных органах, созданных совместно с администрацией Екатеринбурга».