В домах Екатеринбурга поменяют 400 лифтов

Лифты появятся в домах до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург ждет капитальная замена старых лифтов на новые. Об этом в эфире ОТВ рассказал замглавы города по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

- В Екатеринбурге в этом году идет замена порядка 400 лифтов за счёт так называемого «общего котла» плюс из спецсчетов собственников. К середине декабря все завершим. На следующий год мы планируем с правительством Свердловской области выйти на цифру порядка 200 лифтов, и региональный оператор поставил себе планку гораздо выше, порядка 500-600 лифтов. Если мы такими темпами будем идти, то наверстаем нормативный срок в 25 лет и сразу будем смотреть в программу по замене, - сказал Владимир Гейко.

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