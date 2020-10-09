Стала известна судьба остальных детей женщины, которая полгода держала дочку в кладовке

Сейчас Юлия находится в психиатрической больнице. Фото: соцсети

Стала известна судьба детей 37-летней женщины из Карпинска, которая полгода морила голодом свою новорожденную дочь.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, сейчас 3-летняя дочь и 13-летний сын женщины находятся у бабушки с дедушкой.

- Они находятся у родственниками. Им ничего не угрожает. В будущем будет решаться вопрос об оформлении опеки, - уточнил Игорь Мороков.

О произошедшем стало известно на днях. В гости к 37-летней женщине по имени Юлия пришли подруги. Недавно та купила трехкомнатную квартиру. Одна из комнат была закрыта. В нее она никого не пускала, говорила, что там идет ремонт. Из мебели там был лишь шкаф. Когда женщины его открыли, внутри их ждала шокирующая находка. Там находилась полугодовалая малышка, которая напоминала скелет. Позже медики поставят ей третью степень истощения.