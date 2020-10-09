В Екатеринбурге вручают Международную детскую премию имени Крапивина

Премия впервые пройдет без участия писателя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоится вручение Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. В этом году награждение впервые пройдет без командора. Известный детский писатель скончался 1 сентября 2020 года после продолжительной болезни. Ему был 81 год.

В короткий список конкурса вошли девять номинантов из разных городов России, а также автор из США. Премия вручается с 2006 года российским и зарубежным авторам, жюри рассматривает литературные произведения для детей любых жанров и композиций, в том числе книги и публикации в прессе. Работы, участвующие в конкурсе, пишутся и издаются на русском языке. Вместе с премией победителям вручаются диплом и памятная медаль.

Имена лауреатов премии будут названы 14 октября, в день рождения знаменитого писателя. Церемония награждения пройдет в 15.00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В. П. Крапивина, расположенной на ул. Карла Либнехта, 8.