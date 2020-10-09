Виновник ДТП на Малышева извинился перед лучшим другом

Глеб Березкин и Владимир Васильев дружат со школьной скамьи. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области / пресс-служба УрФУ

Сегодня, 9 октября, в Екатеринбурге прошло очередное заседание по делу уличного художника Владимира Васильева, который в августе прошлого года устроил жуткое ДТП на Малышева. Тогда по его вине погибли два человека – таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. У обоих мужчин остались семьи и маленькие дети.

Лучший друг Васильева, Глеб Березкин, был на пассажирском сидении машины KIA Rio вместе с ним утром 4 августа.

Березкин прятал лицо перед камерами Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сегодня Березкин давал показания в суде. Сначала он не явился, объяснив это лечением в больнице. Во второй раз проигнорировал повестку, чем спровоцировал внимание к себе со стороны судебных приставов. Именно сотрудники ФССП сегодня доставили лучшего друга Васильева в суд.

В конце допроса виновник в смертельной аварии извинился перед Глебом за нанесенные увечья.

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