Екатеринбуржец обманывал пенсионеров и продавал им ненужные устройства за бешеные деньги

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские поймали местного жителя, который ходил по квартирам и убеждал пенсионеров купить у него, а затем установить сигнализатор загазованности. Цену он загибал в несколько раз выше рыночной. В начале сентября он обокрал пенсионерку.

Реальная стоимость устройства, которое он продавал, составляла 790 рублей, тогда как бабушке он сказал заплатить 10 тысяч.

- Хозяйка жилища согласилась, однако по ошибке отдала незнакомцу не указанную им сумму, а в три раза больше – 30 тысяч, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Подозреваемый, хотя и обратил на это внимание, сделал вид, что ничего не заметил и поспешил ретироваться.

После чего бабушка, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Мужчину в скором времени задержали. Им оказался 34-летний безработный и ранее не судимый местный житель. Он сознался в том, что натворил и полностью раскаялся.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, которое ему грозит, - до пяти лет тюрьмы.

Сейчас полицейские проверяют, причастен ли он к схожим кражам, и просят всех, кто мог пострадать от его рук, позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-15 или 02.