На Вторчермете временно перестанут ходить трамваи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на несколько дней в обоих направлениях перекроют движение трамваев по улицам 8 Марта, Титова и Ферганская – от улицы Фучика до станции «Вторчермет» и «Керамическая». Дело в том, что на улице 8 Марта будут капитально ремонтировать трамвайные пути.

Рассказываем, когда будут перекрывать движение:

С 10 по 12 октября: с 00:00 до 05:00.

С 17 по 19 октября: с 00:00 до 05:00.

С 24 по 26 октября: с 00:00 до 05:00.

Трамваи №1, 14, 15, 25, 27 пойдут по другому маршруту. А трамвай №34 временно закроют.