Новые комфортабельные вагоны для пригородных поездов поступили на Свердловскую железную дорогу

Вагон Императорский маршрут Фото: предоставлено «РЖД»

На Свердловскую железную дорогу поступили новые комфортабельные пассажирские вагоны, которые с этого года будут курсировать в составе действующих пригородных поездов на территории Свердловской области.

16 вагонов с местами для сидения закуплены по инвестиционной программе ОАО «РЖД». Они будут включены в состав пригородных поездов на маршруте Екатеринбург – Егоршино – Алапаевск. Еще 6 вагонов (5 плацкартных и 1 с местами для сидения) приобретены АО «Свердловская пригородная компания» в лизинг при поддержке правительства Свердловской области. Они будут курсировать на направлении Екатеринбург – Алапаевск – Сосьва.

Пассажирский вагон Фото: предоставлено «РЖД»

Подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения и информационными табло. Для зарядки мобильных устройств пассажиры могут воспользоваться розетками или USB-разъемами. В вагонах с местами для сидения установлены видеомониторы, кресла оборудованы подлокотниками, откидными столиками, персональными аудиомодулями; по желанию пассажир может регулировать угол наклона спинки.

Один из вагонов оформлен в фирменном стиле российского туристического проекта «Императорский маршрут», который охватывает места пребывания царской семьи. Также вагон оборудован под нужды маломобильных пассажиров: в нем есть специализированное купе и туалет, подъемное устройство для посадки/высадки инвалида-колясочника.

На первом этапе брендированный вагон будет включен в состав действующих пригородных поездов сообщением Екатеринбург – Алапаевск (время в пути 4 часа 40 минут). В 2021 году на направлении Екатеринбург – Алапаевск будет назначен специальный туристический поезд «Императорский маршрут». Он будет курсировать по выходным дням, с минимальным количеством остановок (время в пути составит 2 часа 55 минут).

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Напомним, в сентябре на Свердловскую магистраль по инвестиционной программе ОАО «РЖД» поступило 4 комфортабельных пассажирских вагона. Они курсируют в составе пригородных поездов по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей.