На Среднем Урале от коронавируса умерли еще семь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали еще семь смертей от коронавируса. Всего их в регионе уже 640. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попал 191 новый случай COVID-19. Больше всего – в Екатеринбурге (+124).

Общее число подтвержденных в регионе случаев – 30717.

135 уральцев находятся в тяжелом состоянии, из них 123 – в реанимации, в том числе 66 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 615 пациентов – в состоянии средней тяжести.

Хорошие новости тоже есть: за все время пандемии уральским медикам удалось поставить на ноги 22766 человек. Только за сутки из больниц выписали 134 пациента.