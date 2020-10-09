На Урале матери, полгода державшей своего младенца в шкафу, грозит семь лет тюрьмы

Ребенка держали полгода на одной воде. Фото: соцсети

Следственный комитет по Свердловской области подключился к проверке инцидента, разлетевшегося по соцсетям и СМИ. В Карпинске мать полгода держала своего младенца в шкафу, кормя только водой. Ребенка нашли совершенно случайно подруги женщины.

На нее уже завели уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». Теперь ей грозит до семи лет колонии.

- В настоящее время по уголовному делу органами СКР выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются свидетели. Кроме того, в ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза для выяснения тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

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