Следователи выясняют, почему в Кольцово экстренно сел самолет

Воздушный борт приземлился в ночь с 8 на 9 октября из-за отказа одной из систем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 9 октября в аэропорту Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший по маршруту Москва – Омск. На борту находились 149 пассажиров, включая двух детей и шесть членов экипажа. К счастью, никто не пострадал – ни люди, ни самолет.

По предварительным данным, на борту во время полета сработал отказ электроэнергии. Поэтому КВС принял решение срочно посадить самолет в ближайшем аэропорту – им оказался Кольцово.

Проверку по факту начала транспортная прокуратура, а также следователи.

- Следственными органами Уральского СУ на транспорте СКР проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства. – По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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