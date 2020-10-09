Актеры «Коляда-театра» сыграют в новом сериале ТНТ про мистический Урал

Фото: представлено телеканалом ТНТ

Совсем скоро на экраны выйдет новый сериал ТНТ о мистическом Урале – «Территория». Картина рассказывает о тайнах, которые до сих пор хранят потомки древних коми-пермяцких народов. В новом сериале снялись два актера екатеринбургского «Коляда-театра» - Олег Ягодин и Константин Итунин.

Они играют роль местных жителей, Калины и Хоря, которые встречают в лесу четверых главных героев киноленты.

- Хорь и Калина прекрасно ориентируются на местности и хорошо знакомы с коми-пермяцкими мифами и легендами, - рассказывают в пресс-службе телеканала ТНТ. – Доброжелательные местные жители не вызывают у путешественников никаких подозрений, и те соглашаются отправиться с ними наперерез, по короткой дороге.

«Территория» - это не только слияние сразу трех жанров: хоррора, фольклора и роуд-муви, но и история о существах уральской мифологии – отшельниках, шаманах, леших и лесных колдуньях.

Сериал будет выходить на телеканале ТНТ с 12 октября в 22:00. В нем всего восемь серий по 48 минут.