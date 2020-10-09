В Екатеринбурге крупного перевозчика наказали за несоблюдение «антиковидного» режима

На предприятии не соблюдали требования Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге транспортной компании «Декар-Бас» грозит три месяца простоя из-за несоблюдения правил Роспотребнадзора. Перевозчик обслуживает сразу несколько крупных маршрутов: №039, 045, 056, 46 и 63. Дело в том, что сотрудники не соблюдали «антиковидные» меры, и это выяснили во время проверки санврачи.

- На предприятии в местах общего пользования отсутствуют умывальники, антисептики для рук, одноразовые полотенца, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотрбенадзора. – В помещениях с постоянным нахождением работников нет облучателей рециркуляторного типа.

Кроме того, никто из сотрудников не соблюдал социальную дистанцию, а специальной разметки на полу не было и в помине. Влажная уборка в общественных местах также не проводилась.

В итоге, санврачи составили на предприятие административный протокол. Теперь перевозчика могут закрыть на три месяца.