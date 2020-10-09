У уральца забрали магнитолу и антирадар из-за долгов по штрафам

Мужчина не заплатил 6,5 тысяч рублей по штрафам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского не заплатил 11 штрафов ГИБДД на общую сумму в 6,5 тысяч рублей. В добровольный срок он отказывался погашать задолженность, тогда судебные приставы решили пойти на крайние меры – они арестовали его автоаксессуары.

- Пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его счета в банках. Однако это не сподвигло мужчину погасить долги, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Тогда пристав арестовал у автовладельца антирадар, видеорегистратор и магнитолу. И только после этого мужчина поспешил оплатить долг. Как отметили в УФССП, арест будет снят после того, как деньги будут перечислены в счет погашения штрафов.