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Общество

У уральца забрали магнитолу и антирадар из-за долгов по штрафам

Мужчина не заплатил 6,5 тысяч рублей
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Мужчина не заплатил 6,5 тысяч рублей по штрафам

Мужчина не заплатил 6,5 тысяч рублей по штрафам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского не заплатил 11 штрафов ГИБДД на общую сумму в 6,5 тысяч рублей. В добровольный срок он отказывался погашать задолженность, тогда судебные приставы решили пойти на крайние меры – они арестовали его автоаксессуары.

- Пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его счета в банках. Однако это не сподвигло мужчину погасить долги, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Тогда пристав арестовал у автовладельца антирадар, видеорегистратор и магнитолу. И только после этого мужчина поспешил оплатить долг. Как отметили в УФССП, арест будет снят после того, как деньги будут перечислены в счет погашения штрафов.