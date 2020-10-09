На благоустройство трех свердловских городов выделят полтора миллиарда

Деньги, в первую очередь, получат Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году на благоустройство дворов и общественных пространств в Свердловской области выделят 1,58 миллиардов рублей из регионального бюджета. Деньги получат Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, а также 38 других территорий.

Больше всего средств получит Нижний Тагил – 243 миллиона рублей, затем Каменск-Уральский (198 миллионов) и Екатеринбург (134,3 миллиона).

- Это позволит муниципалитетам в полном объеме выполнить программные мероприятия предстоящего года по формированию комфортной городской среды и, в первую очередь, те обязательства, которые они взяли перед жителями по созданию на территориях современной досуговой инфраструктуры, - объяснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.