Спасли 15 человек: в Екатеринбурге загорелся ресторан

В Екатеринбурге загорелся ресторан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздним вечером 7 октября в Екатеринбурге произошле крупный пожар в ресторане на Сибирском тракте. Диспетчеры МЧС получили вызов в 22:39, на место выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади четыре «квадрата» произошло возгорание жировых отложений в металлическом коробе дымохода ресторана, расположенного на первом этаже пятиэтажного административного здания, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место спасатели экстренно эвакуировали из здания 15 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Потушить огонь удалось в 22:50, а в 23:27 пожарные закончили разбирать сгоревшие конструкции.