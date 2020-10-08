На Химмаше дальнобойщик умер рядом со своей машиной

Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге ,в микрорайне Химмаш сегодня, 8 октября на парковке у здания на улице Альпинистов, 77 обнаружили тело мужчины. Как сообщили в СК по Свердловской области, его смерть не носит криминальный характер. Телесных повреждений специалисты не обнаружили.

46-летний мужчина работал дальнобойщиком. Он приехал из Алапаевского района и вышел из машины, чтобы сходить в магазин. Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

- Он вышел из фуры Opel Vectra, чтобы зайти в расположенный поблизости магазин, но дойти до него не смог, произошла беда. По предварительным данным, у мужчины мог оторваться тромб, - рассказал Валерий Горелых. - Сейчас однозначно можно сказать только одно - эта история к проявлениям криминала отношения не имеет.

Также Валерий Горелых отметил, что точную причину смерти человека выяснят в ходе вскрытия специалисты судебно-медицинской экспертизы.