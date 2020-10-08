В Нижнем Тагиле мужчина хотел убедиться, что полицейские быстро реагируют на сообщения граждан и «заминировал» магазин

Злоумышленника оперативно задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сегодня, 8 октября к магазину в доме №18 на улице Новострой съехались сотрудники отдела полиции №18, члены сапёрного подразделения ОМОН Росгвардии, скорая помощь и пожарные. Спецслужбы приехали из-за сообщения о минировании здания от 43-летнего местного жителя.

- В 14.05 в дежурную часть ОВД поступил тревожный сигнал о том, что в одной из торговых точек в ближайшее время произойдёт в некотором роде апокалипсис в связи с тем, что звонивший якобы заложил там несколько взрывных устройств, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники МВД эвакуировали всех жителей дома, но проверка помещений магазина и прилегающей территории не выявила никаких криминальных предметов и устройств. После чего торговая точка вернулась к обычному режиму работы, а автора «розыгрыша» полицейские сразу же нашли и задержали. Выяснить местонахождение злоумышленника не составило труда, так как он сам представился сотрудникам полиции, когда звонил с сообщением о «минировании».

-Сейчас он находится в райотделе, где его допрашивают. Свою банальную и глупую шутку он мотивировал тем, что, мол хотел убедиться, что тагильские полицейские самые быстрые на свете с точки зрения реагирования на сообщения граждан, добавил Валерий Горелых.