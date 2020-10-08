На Урале экстренные службы во время учений деблокировали пострадавших в ДТП и ликвидировали угрозу возгорания разлившегося топлива

Фото: МЧС по Свердловской области

В Свердловской области экстренные службы провели совместные учения по ликвидации последствий ЧС на федеральной автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. По легенде на 130-м километре трассы, у границы с Курганской областью произошло массовое ДТП - бензовоз столкнулся с рейсовым автобусом и легковушкой. Из-за аварии в бензовозе произошла разгерметизация емкости, топливо разлилось. В автобусе семнадцать человек получили травмы, а водителя и пассажира легкового автомобиля зажало в салоне.

- Первыми к месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Спустя несколько минут подоспели пожарные. Огнеборцы с помощью специнструмента произвели деблокировку пострадавших из легкового автомобиля. Одновременно с этим пожарный расчет организовал пенную атаку для ликвидации угрозы возгорания топлива. Помощь пострадавшим на месте ДТП оказывали бригада скорой медицинской помощи и работники трассового пункта экстренной медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Свердловской области, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Также по легенде многим пострадавшим потребовалась психологическая помощь. Помочь пережить стресс уральцам помогали психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Одного из пострадавших в лечебное учреждение доставили вертолетом Ми-8 МЧС России. После этого дорожные службы расчистили проезжую часть от повреждённого транспорта и восстановили безопасные дорожные условия.